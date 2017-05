Azimut Holding, un'acquisizione in Australia

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 08:47

Azimut Holding ha comunicato che AZ Next Generation Advisory ha firmato un accordo per acquistare l’intero capitale di Peters & Partners. L’accordo prevede un concambio di azioni P&P con azioni AZ NGA ed una iniezione di capitale per 4,1 milioni di dollari australiani (2,8 milioni di euro).

L’operazione prevede un progressivo riacquisto di queste azioni nei prossimi 10 anni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.