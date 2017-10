Azimut, BlackRock al 5,064%

di Mauro Introzzi

Secondo quanto emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti a far data dal 2 ottobre scorso BlackRock era accreditata di una quota del 5,064% del capitale di Azimut. In precedenza il fondo non aveva obblighi di comunicare la propria partecipazione.

