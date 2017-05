Azimut, al via un'altra fase di acquisto di azione proprie

di Mauro Introzzi

5 mag 2017 ore 09:07

Dopo aver riacquistato, lo scorso mese di febbraio, una prima tranche di azioni proprie per un controvalore massimo di 25 milioni di euro ieri il consiglio di amministrazione di Azimut ha deliberato di procedere con un’ulteriore tranche di acquisti, per un controvalore indicativo di 25 milioni di euro e un corrispettivo massimo per azione pari a 30 euro.



Il quantitativo massimo delle azioni della società acquistabili deliberato dall’assemblea dello scorso 27 aprile è pari a 16,12 milioni di azioni circa, pari a circa l’11% del capitale. Alla data odierna, Azimut detiene 11,88 milioni di azioni proprie in portafoglio, pari a circa l’8% del capitale sociale.

