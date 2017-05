Axelero, i conti 2016

di Mauro Introzzi

30 mag 2017 ore 09:01

Axelero ha chiuso il 2016 con ricavi netti pari a 46 milioni di euro, più che raddoppiati rispetto ai 19,4 milioni del 2015. Il periodo si è chiuso con un utile pari a 1,3 milioni, in aumento rispetto agli 1,1 milioni del 2015.



A fine 2016 la posizione finanziaria netta evidenziava un indebitamento pari a 19 milioni, rispetto ad una posizione di cassa positiva di 7,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015, per effetto degli investimenti effettuati.



Il board proporrà all'assemblea di non distribuire alcun dividendo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.