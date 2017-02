Avvio in rosso per Banca Carige (+2%)

di Edoardo Fagnani

13 feb 2017 ore 09:09

Banca Carige registra una flessione dell’1,95% a 0,3217 euro. L’istituto ligure ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo chiuso con una perdita netta di 297,29 milioni di euro, valore che si confronta con il rosso di 127,6 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. Il risultato finale ha scontato la contabilizzazione di accantonamenti ai fondi rischi e oneri per 21,2 milioni, rettifiche di valore su avviamenti per 19,9 milioni e 70 milioni lordi (50,5 milioni netti) tra canone DTA (27,7 milioni lordi), tributi ed altri oneri di sistema (contributi ordinari e straordinari al fondo di risoluzione per 26,5 milioni lordi e al fondo di garanzia dei depositi per 9,1 milioni; rettifiche di valore riguardanti Atlante e lo schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per 6,7 milioni). Sempre a fine giugno gli impieghi alla clientela ammontavano a 21,1 miliardi di euro, in flessione rispetto ai 22,8 miliardi di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a 7,3 miliardi di euro, con un coverage in aumento al 45,4% (42,9% a fine 2015). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica Banca Carige starebbe studiando la cessione di crediti deteriorati per un ammontare di 2 miliardi di euro entro il 2017. Il quotidiano finanziario ha aggiunto che il progetto "potrebbe comprendere anche un aumento di capitale". Inoltre, Il Sole24Ore ha segnalato che Generali potrebbe convertire parte dei bond subordinati “Perpetual subordinated fixed/floating rate notes” di Banca Carige per un ammontare di circa 80 milioni di euro; l'operazione potrebbe consentire alla compagnia assicurativa di diventare uno dei maggiori azionisti dell'istituto ligure.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.