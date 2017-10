Autogrill, la corsa americana di Tondato “Cresceremo ancora, pronti a investire qui” (Affari&Finanza)

di Edoardo Fagnani

Affari&Finanza, l’inserto del lunedì de La Repubblica, ha pubblicato un’intervista a Gianmario Tondato da Ruos, numero uno di Autogrill. Il manager ha confermato la volontà di investire in Italia e negli Stati Uniti, anche se resta alto l’interesse per la Cina e il Far East “che dal punto di vista dei consumi e della demografia è sicuramente in crescita esponenziale”. Gianmario Tondato da Ruos non si è sbilanciato sulla possibilità di procedere con eventuali acquisizioni limitandosi a segnalare che nel settore “c’è una frammentazione ancora importante e ci sono spazi. Ma dipende dal momento e dal mercato”.

Il manager non sembra propenso a quotare Autogrill anche a Wall Street, in quanto questa operazione ridurrebbe ulteriormente il flottante, penalizzando gli scambi sul titolo.

