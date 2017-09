Autogrill, +3,2% i ricavi nei primi otto mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 13:47

Autogrill ha comunicato i risultati dei primi otto mesi del 2017, periodo chiuso con ricavi pari a 3 miliardi di euro, con una crescita del 3,2%, sostenuta dalla performance delle vendite like for like (+3,4%) e dall’impatto positivo delle acquisizioni dell’anno precedente (+1,9%, al netto delle cessioni). A cambi costanti la crescita del fatturato sarebbe stata del 2,7%.

La variazione dei ricavi ha beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio pari allo 0,4% mentre le variazioni di calendario hanno generato nel periodo un effetto negativo dello 0,3%, dovuto principalmente al 2016 bisestile.

