MPS, nulla di fatto per l'aumento di capitale

Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro e non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 21:43

Il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che l’operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non ha avuto successo.

In particolare, non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell’operazione.

Inoltre, non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor disponibili a effettuare un investimento rilevante nella banca toscana, circostanza che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitando significativamente gli ordini di sottoscrizione.

Il Monte dei Paschi di Siena ha aggiunto che non è stato possibile raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, nonostante l’esito positivo dell’esercizio di liability management che ha registrato la volontaria conversione di obbligazioni subordinate in azioni per complessivi 2.451.224.000 euro.

Di conseguenza, il mancato perfezionamento dell’aumento di capitale comporta il venir meno anche dell’operazione di cartolarizzazione definita nel contesto dell’operazione e del complessivo esercizio di liability management su passività subordinate emesse o garantite dalla banca.

I titoli conferiti in adesione alle offerte LME saranno restituiti ai rispettivi portatori nei termini indicati nella relativa documentazione di offerta.

Leggi anche: Mps: cosa rischiano azionisti, obbligazionisti e correntisti?