Aumento capitale Unicredit, al via a metà febbraio?

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 08:04

Il Sole24 Ore ha scritto che l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit potrebbe partire a metà febbraio, appena dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del 2016, che saranno esaminati dal consiglio di amministrazione in agenda giovedì 9 febbraio.

Il quotidiano finanziario ha segnalato che alcuni azionisti avrebbero manifestato l’intenzione di aderire all’operazione; in particolare, Leonardo del Vecchio “avrebbe già maturato l'intenzione di tenere le posizioni, su una quota che in passato aveva toccato il 3 per cento”. Anche Caltagirone e il fondo Aabar sarebbero intenzionate a partecipare all’aumento.

