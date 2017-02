Aumento capitale Digital Magics: ecco le caratteristiche

L’aumento di capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici della società

di Edoardo Fagnani

13 feb 2017 ore 11:29

Digital magics, società quotata all'AIM Italia e attiva nella costruzione e sviluppo di business digitali, affiancandosi ai fondatori delle startup e fornendo servizi di accelerazione, ha lanciato un aumento di capitale per un ammontare di circa 4,97 milioni di euro.

L’aumento di capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie sia per il raggiungimento degli obiettivi strategici della società, che sta perseguendo il piano di sviluppo territoriale e la crescita del portafoglio di startup, sia per l’esecuzione degli accordi con l’Università Telematica Pegaso e con Universitas Mercatorum per costruire Digital Magics Startup University: nuovo progetto di formazione per fornire competenze e supporti agli aspiranti imprenditori digitali, intervenendo concretamente sull’ecosistema delle startup.

Tamburi Investment Partners si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale per la quota di diritti ad essa spettanti (circa 0,9 milioni di euro), nonché valutare l’esercizio del proprio diritto di prelazione sull’eventuale inoptato.

Multiversity, invece, si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale per 1,9 milioni di euro, attraverso l'acquisto di diritti di opzione da alcuni soci. Nel dettaglio, la quota sarà sottoscritta mediante esercizio delle opzioni che i soci Alberto Fioravanti, Marco Gay (WebWorking), Patrizia Cavallini, Alessio Gasperini, Manuel Gasperini e Gabriele Ronchini si sono impegnati a cedere.

TABELLA - Le caratteristiche dell'aumento in opzione di Digital Magics