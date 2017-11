Aumento Carige: cosa prevede il piano al 2020

L’aumento di capitale di Banca Carige servirà alla società per rafforzare la sua patrimonializzazione in vista della realizzazione del piano industriale della banca al 2020

di Mauro Introzzi

27 nov 2017 ore 12:15

L’aumento di capitale di Banca Carige servirà alla società per rafforzare la sua patrimonializzazione in vista della realizzazione del piano industriale della banca al 2020. Per decidere se partecipare o meno all’aumento di capitale dell’istituto ligure potrebbe essere utile conoscere le sue linee guida.

CARIGE, COME NASCE IL PIANO AL 2020

Carige, lo scorso 13 settembre 2017, ha approvato il piano industriale 2017-2020. Il piano ha sostituito quello approvato il precedente 28 febbraio in scia al cambiamento intervenuto nell’ambito della direzione connesso con il mutato orientamento del consiglio di amministrazione in merito alle strategie ottimali da porre in essere per soddisfare le richieste pervenute anche successivamente dalla BCE. Nel mese di giugno, infatti, Francoforte ha domandato un’ulteriore diminuzione dello stock dei crediti deteriorati.

PIANO INDUSTRIALE BANCA CARIGE, I TARGET FINANZIARI

Il piano industriale di Carige indica il ritorno a un risultato economico positivo già nel 2018, per un ammontare stimato di 25 milioni di euro. La previsione si confronta con la perdita di 292 milioni contabilizzata nell’esercizio 2016. A fine piano, ossia al 2020, l'utile netto dovrebbe raggiungere i 146 milioni di euro.

Il margine di intermediazione nel 2020 è stimato a 729 milioni di euro, rispetto ai 616 milioni ottenuti lo scorso anno; il tasso di crescita medio annuo di questa voce di bilancio dovrebbe essere pari al 4,3%. Il margine di intermediazione è previsto pari a 576 milioni nel 2018.

Le rettifiche su crediti dovrebbero passare dai 473 milioni del 2016 a 122 milioni nel 2018 e 94 milioni nel 2020 mentre i costi operativi scenderanno dai 565 milioni dell’anno passato a 505 milioni nel 2018 e 430 milioni nel 2020.

Le stime sui dati patrimoniali parlano di una raccolta diretta a 17,2 miliardi nel 2018 e a 18,4 miliardi nel 2020 (dai 19,6 miliardi del 2016) con impieghi alla clientela a 15,8 miliardi nel 2018 e 17 miliardi nel 2020 (dai 18,2 miliardi del 2016). Il patrimonio netto tangibile dovrebbe raggiungere i 2,23 miliardi di euro a fine 2020, sostanzialmente in linea con i 2,3 miliardi dell’anno scorso.

A fine piano il Common Equity Tier 1 è stimato al 13,9%, previsione che si confronta con il requisito SERP del 12,5% (raggiunto ne 2018) e con l’aa,4% del 2016.

PIANO CARIGE 2020: I DIVIDENDI

In data 9 dicembre 2016 la BCE, ad esito dello SREP ha vietato all’emittente, tra l’altro, la distribuzione di dividendi. Così nell’arco del piano industriale non è previsto il pagamento di alcuna cedola. In altre parole fino al 2021 (cioè a valere sul bilancio 2020) il gruppo non staccherà alcun dividendo.

PIANO INDUSTRIALE BANCA CARIGE - LE INDICAZIONI STRATEGICHE

La nuova visione strategica si declina su quattro pilastri fondamentali: rafforzamento patrimoniale, qualità dell’attivo, efficienza operativa e rilancio commerciale.

Nel dettaglio, l’istituto ligure ha confermato il rafforzamento patrimoniale attraverso l’aumento di capitale, l’ottimizzazione del passivo e la cessioni di attività considerate non strategiche, per un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro. I vertici di Banca Carige puntano anche a una gestione attiva dei crediti deteriorati, con abbattimento dei volumi e innalzamento dei coverage in linea con le best practice. Nel dettaglio, il piano prevede una riduzione dei crediti deteriorati dai 7,3 miliardi del 2016 ai 3,1 miliardi di fine 2020 (-58%), mentre il totale dei crediti dovrebbe ridursi dai 21,7 miliardi del 2016 ai 18,9 miliardi stimati a fine 2020

Parallelamente il coverage ratio (rapporto tra l’importo delle rettifiche di valore relative al portafoglio di crediti deteriorati e l'esposizione lorda del portafoglio dei crediti deteriorati) dovrebbe salire dal 49,7% del 2016 al 57,8% stimato per il 2020.