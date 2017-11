Aumento Banca Carige, non ci sono le condizioni per il consorzio di garanzia

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 08:32

Banca Carige ha comunicato che nonostante l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza e i riscontri ricevuti per l'acquisizione formale di manifestazioni di interesse e di specifici obblighi di garanzia da parte di nuovi investitori istituzionali, non si sono pienamente realizzate le condizioni per la costituzione del consorzio di garanzia ai fini dell'avvio dell'annunciato aumento di capitale da 560 milioni di euro.

Di conseguenza, l'istituto ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per informare Consiglieri e Sindaci della situazione e valutare i prossimi passi.

A questo proposito l'amministratore delegato, verificherà nelle prossime ore l’esistenza dei presupposti per il proseguimento del piano di risanamento della banca e per una eventuale proroga dei termini dell’aumento di capitale.

