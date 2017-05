Atlantia ufficializza l'OPA su Abertis

L’offerta contempla un corrispettivo in denaro pari a 16,5 euro per ciascuna azione Abertis, oltre alla possibilità di optare per una parziale alternativa in azioni

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 08:13

Atlantia ha annunciato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni emesse di Abertis Infraestructuras, società con azioni quotate sui mercati regolamentati spagnoli.

L’offerta contempla un corrispettivo interamente in denaro pari a 16,5 euro per ciascuna azione Abertis portata in adesione, oltre alla possibilità per gli azionisti Abertis di optare, in tutto o in parte, per una parziale alternativa in azioni sulla base di un rapporto di scambio di 0,697 azioni Atlantia di nuova emissione aventi caratteristiche speciali per ogni titolo Abertis.

Il controvalore dell’operazione ammonta a 16,34 miliardi di euro per il 100% del capitale di Abertis. Il pagamento del corrispettivo in azioni speciali Atlantia è soggetto ad una soglia massima di accettazione pari a 230 milioni di azioni Abertis (pari a circa il 23,2% del totale delle azioni oggetto dell’offerta), eventualmente superata la quale sarà effettuato un riparto pro-rata del corrispettivo in azioni, con versamento della rimanente quota in denaro.

L’integrale finanziamento dell'operazione è stato già assicurato da un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie.

L’offerta ha l’obiettivo di creare un colosso internazionale nella gestione delle infrastrutture di trasporto con un portafoglio di asset diversificato in 19 paesi con 14.095 km di autostrade e 60 milioni di passeggeri negli aeroporti di Roma e Nizza. Il nuovo gruppo sarà il principale operatore di autostrade nel mondo con un Ebitda di 6,6 miliardi di euro e investimenti per 2,4 miliardi di euro (dati 2016, pro forma).

L’offerta non è finalizzata al delisting di Abertis.