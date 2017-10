Atlantia, la partenza è negativa (-0,6%)

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 12:33

In frazionale ribasso Atlantia dopo il calo subito ieri. Il titolo della concessionaria autostradale registra una flessione dello 0,56% a 26,76 euro.

MF ha scritto che Atlantia starebbe studiando un rilancio sulla spagnola Abertis dopo che la società di costruzioni tedesca Hochtief (controllata dalla spagnola ACS) ha lanciato una controfferta rispetto a quella del gruppo italiano, mettendo sul piatto 18,76 euro - il 14% in più rispetto alla proposta di Atlantia - in un’offerta in contanti e azioni.

