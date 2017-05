Atlantia, avvio positivo (+1,9%)

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 09:13

Atlantia inizia la giornata con un rialzo dell’1,94% a 24,68 euro. La concessionaria autostradale ha annunciato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni emesse di Abertis Infraestructuras, società con azioni quotate sui mercati regolamentati spagnoli. L’offerta contempla un corrispettivo interamente in denaro pari a 16,5 euro per ciascuna azione Abertis portata in adesione, oltre alla possibilità per gli azionisti Abertis di optare, in tutto o in parte, per una parziale alternativa in azioni sulla base di un rapporto di scambio di 0,697 azioni Atlantia di nuova emissione aventi caratteristiche speciali per ogni titolo Abertis.

