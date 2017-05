Prese di beneficio su Atlantia (-0,8%)

di Edoardo Fagnani

17 mag 2017 ore 12:11

Atlantia è in ribasso dello 0,75% a 25,04 euro, dopo i rialzi messi a segno nelle ultime giornate. Il Corriere della Sera ha riportato le indicazioni della banca catalana Caixa, il maggiore azionista del gruppo spagnolo con una quota del 22,3%, secondo cui il prezzo offerto non sarebbe congruo. In particolare, il presidente di Caixa, Isidro Fainé, avrebbe chiesto una valutazione più alta e un peso maggiore nel consiglio di amministrazione nel nuovo gruppo.

Intanto, l’agenzia Moody’s hanno confermato il rating “Baa1” sul debito a lungo termine di Atlantia, dopo il lancio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio su Abertis; il giudizio colloca la concessionaria autostradale tra gli emittenti non speculativi. Tuttavia, le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “negative”.

