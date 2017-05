Atlantia anche oggi in rialzo (+0,9%)

di Edoardo Fagnani

16 mag 2017 ore 12:12

Atlantia guadagna lo 0,93% a 25,04 euro, dopo aver terminato la giornata di ieri con un rialzo del 2,5%. L’amministratore delegato della concessionaria autostradale, Giovanni Castellucci, ha ribadito che il gruppo non ridurrà gli investimenti in Italia, nonostante l’azienda sia anche proiettata a crescere al di fuori dei confini nazionali. Gli analisti di Equita sim hanno alzato da 26,5 euro a 28 euro il target price su Atlantia, ipotizzando un forte incremento dell’utile per azione nel triennio 2018/2020 a seguito dell’integrazione con Abertis. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.