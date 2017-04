Atlantia, ok dei soci a bilancio 2016 e dividendo 2017

di Mauro Introzzi

21 apr 2017 ore 14:57

Gli azionisti di Atlantia hanno approvato il bilancio di esercizio 2016 della capogruppo, che presenta un utile netto pari a 919 milioni di euro, e esaminato il bilancio consolidato del gruppo.



L’assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo 2017, per l’esercizio 2016, di 0,97 per azione (in crescita del 10,2% rispetto al 2015) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,53 euro per azione, con valuta 24 maggio 2017 e con stacco della cedola in data 22 maggio 2017, che si aggiunge all’acconto di 0,44 euro corrisposto a novembre 2016.

