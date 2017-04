Atlantia cede il 10% di Autostrade per l’Italia

di Edoardo Fagnani

Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha approvato la cessione di una partecipazione del 10% in Autostrade per l’Italia. L’operazione si articolerà nella venditadi una quota del 5% al consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group (74%), EDF Invest (20%) e DIF Infrastructure IV (6%) e di una ulteriore quota, sempre pari al 5% del capitale, a Silk Road Fund. Il consorzio composto da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group, EDF Invest e DIF avrà inoltre una call option per l’acquisto, ai medesimi termini e condizioni, di una ulteriore quota del 2,5% del capitale di Autostrade per l’Italia, da esercitarsi al più tardi entro il 31 ottobre 2017.

Atlantia ha aggiunto che sono in corso interlocuzioni con altri potenziali investitori che hanno manifestato interesse all'acquisizione di ulteriori quote nel capitale di Autostrade per l'Italia.

Il prezzo riconosciuto dagli acquirenti evidenzia una valutazione per il 100% del capitale netto di Autostrade per l’Italia pari a 14,8 miliardi di euro e genererà una plusvalenza pari a 736 milioni per Atlantia.

Inoltre, il consiglio di amministrazione riunitosi in data odierna ha confermato l’interesse preliminare della società a valutare una possibile operazione societaria strutturata in forma di offerta pubblica con Abertis Infraestructuras.

