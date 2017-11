Astaldi sigla nuovi ordini per 400 milioni di euro

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 17:24

Astaldi ha comunicato di essersi aggiudicata tre nuovi contratti di costruzione, per complessivi 400 milioni di euro circa in quota alla società, riferiti a progetti in Cile, Polonia e Honduras.

Nel dettaglio, l'azienda ha ottenuto Cile un contratto EPC da 270 milioni di euro circa (100% Astaldi). La commessa prevede la progettazione e la costruzione di una nuova struttura sanitaria, accanto all’attuale Ospedale Barros Luco, tuttora in funzionamento. La durata dei lavori è pari a 7 anni, con avvio delle attività di cantiere nel 2°semestre 2018, a valle della progettazione.

In Honduras, Astaldi ha siglato un contratto di costruzione da 101 milioni di euro (113 milioni dollari), di cui il 49% in quota Astaldi, per la realizzazione del più grande progetto idroelettrico privato in corso nel paese. La commessa prevede l’esecuzione delle opere civili necessarie alla realizzazione di una diga in RCC (altezza massima pari a 93,5 metri), oltre che di circa 6 chilometri di gallerie idrauliche e opere connesse. La durata dei lavori è pari a 33 mesi, con avvio entro il 2017.

Infine, in Polonia la società si è aggiudicata contratto per la realizzazione e attività di O&M per 25 anni. L’importo del contratto è pari a complessivi 280 milioni di euro circa, di cui 110 milioni di euro circa riferiti alla progettazione e costruzione (con Astaldi in quota al 51%) e i restanti 170 milioni di euro ad attività di O&M (con Astaldi in quota al 10%). La durata prevista per la realizzazione è pari a 48 mesi, di cui 12 mesi per la progettazione e 36 mesi per la costruzione.

Con queste acquisizioni, i nuovi ordini del periodo per Astaldi si attestano a 2,6 miliardi di euro, prevalentemente riferiti ad attività “core” (costruzione e O&M) da eseguire in aree geografiche a rischio più contenuto rispetto al passato (Cile, Nord America, Europa del Nord e Centro-Orientale).

