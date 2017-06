Astaldi, perfezionato il collocamento delle equity linked

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 08:08

Astaldi ha annunciato la positiva conclusione del collocamento di obbligazioni equity linked non garantite con durata di 7 anni e di conseguenza scadenza nel 2024, per un importo nominale pari a 140 milioni di euro e i risultati del contestuale riacquisto delle obbligazioni in circolazione equity-linked Euro 130 milioni 4,50% con scadenza 2019 (ISIN XS0881814411).

