Astaldi ottiene nuovo contratto in Romania

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 16:57

Astaldi ha comunicato di essersi aggiudicata in Romania, in raggruppamento di imprese, un ulteriore contratto per la riabilitazione della linea ferroviaria Frontiera-Curtici-Simeria, denominato Lotto 3. Il valore del contratto è pari a circa 600 milioni di euro, di cui il 49,5% in quota Astaldi.

L’avvio dei lavori è previsto a valle della firma del contratto, attesa entro giugno 2017, mentre la durata prevista dei lavori è pari a tre anni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.