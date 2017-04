Astaldi, ok dei soci a bilancio e dividendo

di Mauro Introzzi

21 apr 2017 ore 11:21

L’assemblea degli azionisti di Astaldi ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, nei termini proposti dal consiglio di amministrazione del 14 marzo scorso. L’assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato 2016, che chiude con un utile netto di 72,5 milioni.



I soci di Astaldi hanno poi confermato la proposta avanzata dal consiglio di amministrazione sulla cedola, e quindi approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 per azione, in linea con l’esercizio precedente. Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 maggio 2017 con stacco della cedola il 15 maggio 2017.

