Astaldi, i numeri del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

10 mag 2017 ore 18:32

Astaldi ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi totali pari a 651,4 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto ai 632,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2016.

Il margine operativo lordo è stato pari a 85 milioni di euro, il 13,1% dei ricavi. Nello stesso periodo dell’anno precedente la posta si attestò a 90,4 milioni di euro con una marginalità del 14,1%. In flessione anche il reddito operativo, a 72,7 milioni di euro dai 75 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. In rapporto ai ricavi il reddito operativo è sceso all’11,2% rispetto all’11,9% di 12 mesi prima.





Il periodo si è chiuso con un utile netto in crescita del 5% a oltre 25 milioni, dai 23,9 milioni dello stesso periodo del 2016, con una marginalità del 3,9% dal 3,8% del primo trimestre 2016.

A fine marzo 2017 la posizione finanziaria netta evidenziava un debito pari a 1,215 miliardi, dagli 1,09 miliardi di fine 2016. A fine trimestre il rapporto Debt/Equity ratio era pari a 1,67x.

Sui prossimi mesi il gruppo ha dichiarato che prevede per il 2017 una crescita annua dei ricavi in linea con il 2016 e pari a circa il 5%, accompagnata da una buona tenuta dei margini, che ci si attende si attestino tra l’11-12% per il margine operativo lordo e il 9-10% per il reddito operativo. Da un punto di vista finanziario, nel 2017 si continuerà a fare leva sulle politiche volte al contenimento del capitale circolante con l’obiettivo di attestarlo al di sotto di 800 milioni rispetto agli 805 milioni del 2016, con un conseguente effetto sulla posizione finanziaria netta prevista per fine periodo pari a circa un miliardo, in riduzione rispetto agli 1,1 miliardi del 2016.

