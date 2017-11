di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 08:02

L’agenzia Fitch ha tagliato il rating sul debito a lungo termine di Astaldi, portandolo da “B+” a “B”; il giudizio ha confermato la società tra gli emittenti speculativi. Gli esperti segnalano un'elevata leva finanziaria e non vedono miglioramento sul debito lordo nell'ultimo trimestre del 2017.

Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “negative”, in quanto la struttura del capitale potrebbe restare debole, nel caso in cui non dovessero concretizzarsi le operazione di rafforzamento patrimoniali previste.

