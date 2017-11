Astaldi, ennesima sospensione al ribasso

Ferrovie dello Stato Italiane e Astaldi hanno sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Astaldi in M5, società concessionaria della Linea 5 Leggi

Astaldi, per il tramite della controllata Astaldi Concessioni, ha sottoscritto con Abertis l'accordo per la cessione di Reconsult, società veicolo che detiene il 44,85% di Leggi

Astaldi ha comunicato di essersi aggiudicata in Romania, in raggruppamento di imprese, un ulteriore contratto per la riabilitazione della linea ferroviaria Leggi