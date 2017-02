Assiteca acquisisce C.D.M. Insurance Brokers

di Edoardo Fagnani

15 feb 2017 ore 12:25

Assiteca, broker assicurativo italiano indipendente quotato all'AIM Italia, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% del capitale azionario di C.D.M. Insurance Brokers.

Il prezzo dell’operazione, che sarà corrisposto in tre diverse tranche nell’arco dei 30 mesi successivi al closing, è stato provvisoriamente convenuto in 1,5 milioni di euro e potrà essere soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo, che opererà per un periodo di osservazione di 2 anni.

A seguito dell’integrazione in Assiteca, per il 2017 è prevista una crescita dell’EBITDA della società target che si attesterà a circa 300mila euro (40% dei ricavi).

L’acquisizione di C.D.M. Insurance Brokers rientra nelle strategie di crescita per linee esterne di Assiteca volta al rafforzamento delle competenze e dell’offerta di prodotti e servizi in settori specialistici, quali quello della logistica e dei trasporti,nonché del consolidamento della propria presenza sul territorio nazionale.

