Unicredit, l'assemblea dell'aumento di capitale da 13 miliardi

Si tiene in queste ore, a Roma, l'assemblea dei soci di Unicredit. L'istituto, in sede straordinaria, deve approvare l'aumento di capitale da 13 miliardi di euro e il raggruppamento azionario

di Mauro Introzzi

12 gen 2017 ore 14:12

Si tiene in queste ore, a Roma, l'assemblea dei soci di Unicredit. L'istituto, in sede straordinaria, deve approvare l'aumento di capitale da 13 miliardi di euro e il raggruppamento azionario nel rapporto di uno a dieci. La banca guidata da Jean Pierre Mustier è attesa a una profonda pulizia dell'attivo, con decise rettifiche di crediti (imputate al quarto trimestre 2016) e una cartolarizzazione ingente. L'operazione di aumento di capitale dovrebbe partire nei primi giorni di marzo.

Di seguito le novità dall'assemblea.

UNICREDIT, LA POSIZIONE DI CARIVERONA

Ore 13.10 - Secondo CariVerona, una delle fondazioni azioniste di Unicredit, l'operazione di aumento di capitale è "indispensabile per il salvataggio della banca". Lo ha detto il presidente dell'ente scaligero, Alessandro Mazzucco, che ha evidenziato come CariVerona abbia compiuto sul piano un attento studio tecnico, anche in collaborazione con advisor esterni. L'entità dell'operazione è "fondata" e "conferisce un'immagine positiva a quello che stato presentato come un nuovo corso".



Il presidente di CariVerona non ha taciuto però alcune critiche sull'operato del consiglio di amministrazione, e sulle sue rassicurazioni, nella fase precedente l'uscita dell'ex amministratore delegato Federico Ghizzoni. Secondo Mazzucco il board dovrebbe considerare criticamente quelle posizioni, che stridono con le attuali.

UNICREDIT: LE AZIONI DI VITA E MUSTIER



Ore 12.20 - Nelle risposte scritte agli azionisti la banca ha dichiarato che l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier non ha ancora acquistato azioni ma lo farà non appena verranno meno i vincoli all'operatività sul titolo derivanti dalla disciplina interna sul personal dealing. Il presidente Giuseppe Vita possedeva invece, a fine novembre, oltre 534mila azioni.

IL RAGGRUPPAMENTO GIA' A GENNAIO?



Ore 12.10 - Secondo quanto indicato dall'amministratore delegato Jean Pierre Mustier il raggruppamento delle azioni in ragione di una a dieci - se approvato - verrà effettuato prevedibilmente entro il 23 gennaio. Il manager non ha però escluso che il raggruppamento possa essere eseguito anche dopo la ricapitalizzazione. Ma non si andrà oltre la fine di luglio.

IL PRESIDENTE VITA APRE L'ASSEMBLEA



Ore 11.45 - Nell'aprire i lavori assembleari il presidente di Unicredit Giuseppe Vita ha definito "coraggiosa" la scelta del consiglio di amministrazione di Unicredit di affrontare in modo così deciso il piano di rilancio, "passando per una forte discontinuità, necessaria per affrontare al meglio le sfide future". L'aumento di capitale da 13 miliardi, secondo quanto ha evidenziato il banchiere, "è stato vagliato con molta attenzione". Ma alla fine si è deciso di "contare solo sulle proprie forze per superare questa fase". Secondo Vita la banca "ha tutte le carte in regola per superare di slancio un momento particolare della sua storia, uscendone più forte e competitiva".

ASSEMBLEA UNICREDIT: PRESENTE il 51,33% DEL CAPITALE



Ore 11.40 - All'assemblea in sede straordinaria di Unicredit sono presenti soci per il 51,33% del capitale. I grandi azionisti della banca sono tutti presenti: Capital Research con il suo 6,7%, Aabar con il 5% circa e Blackrock con il 4,8%.

AUMENTO CAPITALE UNICREDIT: LE RICHIESTE CONSOB



Nel frattempo la Consob ha richiesto all'istituto di Mustier una serie di integrazioni all'ordine del giorno, che Unicredit ha diffuso in mattinata.

Sull'aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in denaro per un importo massimo complessivo di euro 13 miliardi da eseguirsi entro il 30 giugno 2017 l'autorità di controllo della borsa ha innanzitutto chiesto se l'operazione (insieme alle altre di rafforzamento patrimoniale) fosse stata richiesta o meno dalle Autorità di Vigilanza. Gae Aulenti, su questo punto. ha risposto che tutte le manovre decise non sono state richieste da parte di alcuna autorità. L’aumento di Capitale, in particolare, "costituisce uno dei pilastri del piano strategico autonomamente elaborato dal management della banca, volto a rafforzare e ottimizzare la struttura patrimoniale del gruppo".

La Consob ha poi chieste se ci fossero dei vincoli in in merito all’individuazione del primo trimestre 2017 quale periodo stimato per l’esecuzione del rafforzamento di capitale. Su questo punto Unicredit ha confermato che non sussistono vincoli formali che impongono di eseguire l’operazione nei primi 3 mesi dell'anno.

La Consob ha infine chiesto quali sarebbero gli effetti di un eventuale mancato buon esito della programmata operazione di rafforzamento patrimoniale sulla capacità della banca di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza, nonché sulla prospettiva della continuità aziendale.

Su questo punto Unicredit ha dichiarato che le operazioni di pulizia dell'attivo comporteranno rettifiche aggiuntive sui crediti per 8,1 miliardi di euro da registrarsi nel quarto trimestre 2016. Accanto a queste rettifiche la banca procederà con una cartolarizzazione, in 2 fasi, di un portafoglio di sofferenze del controvalore di 17,7 miliardi di euro. Il gruppo sosterrà poi - sempre imputabili al quarto trimestre 2016 - dei costi di integrazione del piano Transform 2019 per un importo complessivo pari a 1,7 miliardi.

Il gruppo evidenzia che i costi straordinari verranno registrati nell'ultimo trimestre 2016 mentre le operazioni di rafforzamento saranno completate nel corso del 2017. Ciò potrebbe causare uno sfasamento sulla soddisfazione dei requisiti patrimoniali. Infine, qualora l’aumento di capitale e/o le operazioni di rafforzamento non si dovessero realizzare in tutto o in parte (o qualora dagli stessi dovessero derivare benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto previsto) si potrebbero verificare - temporaneamente - degli impatti negativi sulla capacità del gruppo di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza e di corrispondere le cedole sugli strumenti di additional tier 1.

UNICREDIT, LA STAMPA INTERVISTA MUSTIER



In un'intervista a La Stampa l'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, ha dichiarato che l'aumento di capitale di Unicredit partirà nella prima parte del mese di marzo. Prima, cioè, del pagamento del bond previsto per il 10 marzo. Per l'operazione, ha detto il banchiere, il gruppo sta "raccogliendo l'interesse di molti investitori istituzionali, europei e americani". La partecipazione, secondo Mustier, sarà solo finanziaria e non industriale. In altri termini non sarà il preludio ad operazione di carattere straordinario come fusioni o acquisizioni. Il manager transalpino ha infatti dichiarato al quotidiano di Torino che quello di Unicredit "è un piano di crescita organica".