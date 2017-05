KREnergy, ok dei soci al bilancio 2016 e ad aumenti di capitale

di Edoardo Fagnani

L’assemblea dei soci di KREnergy ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, chiuso con una perdita netta di 8,4 milioni di euro.

Considerate le perdite accumulate negli ultimi esercizi l’assemblea ha attribuito la delega al consiglio di amministrazione ad emettere ed assegnare gratuitamente agli azionisti della società (diversi da coloro che saranno titolari di azioni speciali) 3 warrant per ciascuna azione e di aumentare il capitale a pagamento ( a servizio dei warrant) per un importo complessivo massimo pari a 50 milioni di euro.

L’assemblea ha anche deliberato, in merito ad un aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione per un importo complessivo pari a 190,27 milioni di euro, mediante emissione di azioni speciali da riservare in sottoscrizione ai soci di Seri Industrial, Industrial e IMI Fondi Chiusi SGR, da liberare mediante conferimento in KREnergy di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Seri Industrial. L’aumento di capitale in natura, una volta eseguito, determinerà un cambio nel controllo della società.

E’ stata quindi attribuita la delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale a pagamento per un importo complessivo massimo di 60 milioni di euro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari.

Inoltre, i soci hanno integrato il consiglio di amministrazione con la nomina di due componenti in sostituzione di quelli cessati.

Infine l’assemblea si è espressa favorevolmente sulla rideterminazione del numero delle azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di un'azione ogni 10 azioni esistenti.

