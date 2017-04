IMA, gli azionisti approvano il bilancio 2016 e il dividendo 2017

di Edoardo Fagnani

21 apr 2017 ore 14:40

L’assemblea dei soci di IMA ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, chiuso con un utile netto 93,5 milioni di euro e ha deliberato di assegnare un dividendo di 1,6 euro per azione. La cedola sarà staccata il 22 maggio.

Inoltre, i soci hanno rinnovato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino all’ammontare massimo consentito dalla legge. Alla data odierna IMA possiede 5.500 azioni proprie.

Per l’esercizio in corso, il management di IMA prevede ricavi per oltre 1,4 miliardi di euro e un margine operativo lordo a circa 205 milioni.

