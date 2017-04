ePrice, i soci approvano il bilancio 2016 e il dividendo 2017

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 18:01

L’assemblea degli azionisti di ePrice ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, chiuso con un utile netto di 5,6 milioni di euro, e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,13 euro. La cedola sarà staccata il 22 maggio.

Inoltre, i soci hanno approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie per un ammontare che non ecceda a quinta parte del capitale; alla data odierna il totale delle azioni proprie in portafoglio ammonta a 903.512 azioni, pari allo 2,1902% del capitale.

