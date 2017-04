Ansaldo STS, un azionista chiede un euro di dividendo

di Mauro Introzzi

21 apr 2017 ore 09:33

Ansaldo STS informa che l'azionista Litespeed Master Fund (titolare di una partecipazione del 3,766%) ha presentato una proposta di delibera all'ordine del giorno per la prossima assemblea.

Il socio punta a un dividendo ordinario di 72 centesimi per azione (per un controvalore totale di 144 milioni di euro, rispetto a un utile di 145,85 milioni di euro) e a un dividendo straordinario pari a 28 centesimi per azione (per un controvalore pari a 56 milioni di euro) da prelevare dalle riserve disponibili.

Il consiglio di amministrazione ha proposto all'assemblea di distribuire un dividendo pari a 18 centesimi per azione, da staccare il 22 maggio e d pafgare il successivo 24 maggio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.