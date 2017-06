Ansaldo-STS sottoscrive accordo preliminare con Metroselskabet

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 12:30

Ansaldo-STS ha sottoscritto un accordo preliminare con la società Metroselskabet per sviluppare una cosiddetta Proof of Concept (prototipo) per la nuova Dynamic Headway Solution sviluppata da tecnologia Hitachi per la metropolitana di Copenaghen M1/M2.

La tecnologia di ultima generazione calibrerà automaticamente la frequenza dei treni in base al numero dei passeggeri presenti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.