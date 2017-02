Ansaldo STS, previsioni sul 2017

di Mauro Introzzi

9 feb 2017 ore 16:22

I vertici di Ansaldo STS hanno diffuso le previsioni aziendali relative al 2017. Per l'anno appena iniziato il gruppo prevede un totale di ordini acquisiti tra li 1,5 e i 2 miliardi di euro, con un portafoglio ordini tra i 6,5 e i 7 miliardi di euro.



L'anno potrebbe chiudersi con ricavi tra gli 1,35 e gli 1,45 miliardi di euro e un ROS (Return on Sales, calcolato come rapporto tra reddito operativo e ricavi) tra il 9,4% e il 9,8%.



A fine 2017 la posizione finanziaria netta è prevista positiva per una quota compresa tra i 330 e i 380 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.