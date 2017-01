Ansaldo STS, i preliminari 2016

di Mauro Introzzi

31 gen 2017 ore 08:34

Ansaldo STS ha diffuso le stime preliminari dei principali dati consolidati dell’esercizio 2016. A fine 2016 il valore del portafoglio ordini era pari a 6,49 miliardi di euro, dai 6,41 miliardi di fine 2015. Il volume dei ricavi è stato pari a 1,33 miliardi di euro, in calo di 56,5 milioni di euro rispetto agli 1,38 miliardi del 2015.

Il risultato operativo è pari a 126,8 milioni di euro, in diminuzione di 9 milioni di euro rispetto al 2015. La redditività operativa (ROS) in termini percentuali è pari al 9,6%, rispetto al 9,8% dell’anno precedente.

L’utile netto è stato pari a 77,9 milioni di euro, in calo del 16,3% rispetto ai 93 milioni di euro del 2015.



A fine 2016 la posizione finanziaria netta era in negativo per 338 milioni di euro, dal 338,7 milioni di euro del 2015.

