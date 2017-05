Anima Holding, raccolta positiva per 280 milioni ad aprile 2017

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 17:31

La raccolta netta del gruppo Anima Holding nel mese di aprile 2017 è stata positiva per 280 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 675 milioni di euro.

Il totale delle masse gestite a fine aprile 2017 è di circa 72,24 miliardi di euro, con un aumento di circa il 4,8% sul dato di fine aprile 2016.

