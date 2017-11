Anima Holding perfeziona l'acquisto di Aletti Gestielle SGR

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 19:32

Anima Holding ha comuncato che sono stati sottoscritti gli accordi definitivi aventi ad oggetto l’acquisto da parte del 100% del capitale di Aletti Gestielle SGR secondo termini e condizioni che ricalcano quanto comunicato il 4 agosto 2017.

Il corrispettivo dell’acquisizione sarà regolato da Anima Holding per cassa e sarà finanziato da un mix di mezzi propri e indebitamento bancario. In particolare, Anima Holding intende proporre all’approvazione dell’assemblea dei soci un aumento di capitale a pagamento in denaro senza esclusione del diritto di opzione fino a massimi 300 milioni di euro.

