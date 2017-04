Segno più per Tenaris (+0,8%)

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 09:11

Partenza positiva per Tenaris (+0,79% a 15,36 euro). La società ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,15 miliardi di dollari, in contrazione del 4% rispetto agli 1,21 miliardi realizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Al contrario, il risultato operativo è aumentato del 23%, passando da 29,31 milioni a 36,01 milioni di dollari. In forte miglioramento l’utile netto, che è balzato da 18,16 milioni a 205,13 milioni di dollari, grazie a un beneficio fiscale di 92 milioni di dollari derivante dalla vendita di Republic Conduit. I vertici dell'azienda hanno segnalato che i ricavi e la marginalità nel trimestre in corso saranno in linea con il trend registrato nei primi tre mesi dell'anno, precisando che l'incremento delle vendite negli Stati Uniti sarà controbilanciato dagli effetti stagionali in Canada e dalla minore domanda in Medio Oriente.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.