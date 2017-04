STM in rosso (-1,6%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 09:09

Avvio di giornata negativo per STM (-1,59% a 14,25 euro). La società ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,82 miliardi di dollari, in aumento del 12,9% rispetto agli 1,61 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. La marginalità si è attestata al 37,6%, valore che si confronta con il 33,4% del primo trimestre del 2016 e il 37,5% del quarto trimestre dello scorso anno, beneficiando di un mix di vendite più favorevole. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 37%. STM ha terminato il primo trimestre del 2017 con un utile netto di 108 milioni di dollari, rispetto al rosso di 41 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono una crescita del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 5%, pari a un incremento del 12,3% anno su anno. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 38,1%, determinando un forte incremento del risultato operativo e dell’utile netto nel corso del trimestre.

