FTSEMib: quali i top del rialzo?

Ci sono alcuni punti fermi nel movimento attuale. Che siamo in una fase rialzista. Che l'oscillazione sia in atto. E che arrierà prima o poi uno storno. Ma siamo sui top di movimento?

4 set 2017 ore 10:34

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)

Di certo possiamo essere concordi nell’affermare che il movimento in atto sia, quantomeno nella sua ultima fase, un movimento rialzista.

Altrettanto certamente possiamo anche condividere il fatto che tale oscillazione rialzista sia già “in viaggio“, ossia non sui minimi iniziali né a contatto con i suoi supporti di lungo periodo (Figura 1).

Figura 1: Future FTSEMib – Grafico settimanale

Sappiamo anche che sicuramente, dal momento che i prezzi oscillano sempre in entrambe le direzioni, prima o poi avverrà lo storno: i prezzi cesseranno di crescere e chi di dovere prenderà beneficio.

Tuttavia tutte e tre queste certezze messe insieme non dicono ancora nulla sui top di movimento.

Sono già avvenuti o avverranno e da quale prezzo massimo i prezzi scenderanno?

Qualche informazioni in più la otteniamo osservando alcune resistenze e le forme grafiche.

Dal punto di vista delle resistenze, le più prossime sono a 22.000 circa, soglia di eventuale triplo massimo, a 22.175 – 22.200 punti circa dopo… (Figura 2).

Figura 2: Future FTSEMib – Grafico giornaliero

… a 22.500 punti circa successivamente e, ultimamente (eventualmente), in area 24.000 (Figura 3).

Figura 3: Future FTSEMib – Grafico giornaliero

Dal lato forme grafiche parrebbe mancare una sola “gamba“ alla conclusione totale del rialzo (che poi vero rialzo non dovrebbe essere) (Figura 4), a meno che quest’ultima non si estenda.

Figura 4: Future FTSEMib – Grafico giornaliero

Sul piano operativo non c’è dubbio, per quanto ci riguarda. Non deriva da Elliott, ma forse, all’inverso Elliott ne è una conseguenza ma non pianifichiamo di entrare long: il trend non solo è lontano dall’ essere iniziato ma è anche ben “maturo“ e il rischio di “oscillazione contraria“, ossia ribassista, appare troppo alto. Ci concentreremo quindi proprio sul prendere l’inizio di tale oscillazione contraria, stando ben attenti a capire, per l’appunto, quando verrà segnalata e quando ci sarà evidenza che i valori massimi siano stati fatti.

Obiettivi del ribasso? Sono tanti ma fino all’inversione (da rialzo a ribasso) è inutile parlarne.

Strumenti di analisi: onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici.

