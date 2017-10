FtseMib: andare (in base al) piano

Come discusso nell’ articolo della settimana precedente quello che ci è dato sapere è che siamo in un trend ascendente ma non al suo inizio e che non è ancora (al momento in cui scrivo) avvenuta un’ inversione di tale trend

di Fabio Pioli

16 ott 2017 ore 10:14

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell'Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori





Come discusso nell’ articolo della settimana precedente (“Ftse Mib: appeso ad un filo”) quello che ci è dato sapere è che siamo in un trend ascendente ma non al suo inizio e che non è ancora (al momento in cui scrivo) avvenuta un’ inversione di tale trend.



Ciò si evince dalla tenuta di questo sottile ma, sino ad ora, resistente filo che rappresenta la linea di tendenza disegnata in Figura 1.



Fig 1. Future FtseMib – Grafico settimanale



Un’ altra cosa che conosciamo molto bene sono il livelli di supporto e di resistenza.

Uno di questi è area 22.200 – 22.000, precedente resistenza rotta al rialzo e area 23.700, resistenza di lunghissimo periodo e, dunque, che si promette solidissima, da cui passa la linea che unisce i massimi del 2012 e del 2015 (Figura 2).

Fig 2. Future FtseMib – Grafico settimanale





Tutto il resto non lo sappiamo e dobbiamo quindi farcelo dire dal mercato.

Non possiamo conoscere quindi, tutte le oscillazioni che ci saranno e che andranno tra i vari supporti e resistenze.

Invertirà il mercato da qui oppure qui si appoggerà per ripartire al rialzo?

Se invertirà fino a dove andrà? Ripartirà poi nuovamente al rialzo oppure no?

Se non invertirà andrà solo su o lateralizzerà prima? Avrà vari step? Quali?



E’ per risolvere tutti questi interrogativi non completamente risolvibili a priori che serve il piano di trading.



Il piano di trading aiuta sempre perché mette le cose in chiaro e per noi è così fatto:

il long non verrà cercato per questioni di probabilità (e già solo questo elimina metà delle domande e metà dei dubbi esposti prima); lo short verrà cercato ma verrà preso solo in presenza di un eventuale segnale che indichi l’ effettiva e affidabile inversione di trend.



Ma diamo ragione del perché non cerchiamo il long perché ciò potrebbe significare rimanere a proprio agio nel non volere assolutamente prendere la possibilità di eventuali punti al rialzo.



Desideriamo non prendere eventuali punti al rialzo



1) perché le probabilità di entrare in un trend in corso (in questo caso rialzista ma vale anche per il reciproco) sono più basse rispetto all’ entrare in un nuovo trend al suo inizio (Figura 3);

Fig 3. Future FtseMib – Grafico giornaliero





2) perché esistono tanti strappi (gap) nella direzione contraria che mantengono una forte carica attrattiva (Figura 4).





Fig 4. Future Ftse Mib – Grafico giornaliero





Niente long dunque, al meno per l’ operatività più conservativa: questioni di piano.





Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, teoria dei gap, supporti e resistenze statici e dinamici.





La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.