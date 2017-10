Titolo sotto la lente: Mediobanca

Mediobanca è la banca d'affari leader in Italia. Assiste la clientela nei suoi processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi di finanza

di Claudio Guerrini

20 ott 2017 ore 11:20

A cura di evaluation.it

MEDIOBANCA: PROFILO SOCIETARIO

Mediobanca è la banca d'affari leader in Italia. Da oltre 60 anni assiste la clientela nei suoi processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi di finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formule finanziarie presenti sui mercati dei capitali.

L'attività viene svolta con la tradizionale riservatezza e con prontezza di esecuzione resa possibile da una struttura snella, composta da professionisti competenti e distinti da notevole spirito di squadra e identità aziendale.

La clientela è costituita dai più importanti gruppi imprenditoriali italiani e da un considerevole numero di realtà aziendali di medie dimensioni. Sempre maggior attenzione viene riservata alla clientela internazionale, sia per i suoi fabbisogni cross-border sia per le attività negli home markets.





MEDIOBANCA: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Mediobanca fanno parte del paniere FTSE Mib e rientrano nel segmento Blue Chips.

Mediobanca mostra una rischiosità superiore alla media mercato (beta maggiore di 1) dovuta alla presenza nel settore finanziario e alla dipendenza dei ricavi e degli utili dall'andamento dei mercati finanziari.

Negli ultimi 3 anni il titolo Mediobanca ha registrato una performance del +32,9% migliore del +15% fatto registrare nello stesso periodo dall'indice FTSE Mib; dopo il buono spunto dei primi mesi del 2015 con il massimo di fine luglio a +44,4%, è iniziato un trend discendente che ha portato ad un sostanziale dimezzamento delle quotazioni (minimi di inizio luglio 2016), da allora è iniziata una ripresa che sembra essere tuttora in corso e che ha riportato le quotazioni in prossimità dei precedenti massimi.

MEDIOBANCA: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2015 var % 2016 var % 2017 Margine di Interesse 1.414,07 10,16 1.557,73 4,15 1.622,36 Margine di Intermediazione 2.166,60 1,53 2.199,72 13,1 2.487,93 Risultato di Gestione 1.245,23 -7,35 1.153,66 4,79 1.208,91 % sul margine di intermed. 57,47 ---- 52,45 ---- 48,59 Risultato Ante Imposte 757,09 -2,75 736,27 24,14 913,99 % sul margine di intermed. 34,94 ---- 33,47 ---- 36,74 Utile di Esercizio 592,85 2,49 607,62 22,16 742,25 % sul margine di intermed. 27,36 ---- 27,62 ---- 29,83 Totale Attivo 70.710,62 -1,26 69.818,61 0,9 70.445,56 Patrimonio Netto 8.867,10 0,62 8.921,85 3,02 9.191,66 ROE 6,69 ---- 6,81 ---- 8,08

Nel triennio 2015-2017 (il bilancio chiude al 30-06) Mediobanca ha registrato una crescita del Margine di Intermediazione del 14,8% mentre il risultato di gestione è passato da 1245,2 a 1208,9 milioni di euro (-2,9%); buona crescita sia per il risultato lordo, passato da 757,1 a 914 milioni (+20,7%) che per quello netto, da 592,9 a 742,3 milioni (+25,2%). La redditività del capitale (ROE) è aumentata di 1,4 punti toccando quota 8,1%.





MEDIOBANCA: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Mediobanca 10,71 0,88 4,06% Goldman Sachs 13,48 1,1 1,09% Morgan Stanley 16,36 1,19 1,45%

Commento: nel raffronto internazionale con le principali merchant bank Mediobanca risulta tra quelle più a buon mercato sia se si considera il Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile) sia se si utilizza il Price/Earnings (Prezzo/Utili); buono il rendimento da dividendi superiore al 4% ed il più elevato tra le società incluse nel campione.

MEDIOBANCA: OPPORTUNITA' E RISCHI

Opportunità: sviluppo nel retail banking (grazie alla controllata Che Banca) e nel credito al consumo (Compass)

Rischi: notevole esposizione al mercato italiano e all'andamento dell'economia domestica







MEDIOBANCA: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo del dividend discount model e dell'excess return si sono ipotizzati:

- una crescita delle attività che passa dall'1% del 2017-18 al 3% di lungo periodo;

- una crescita delle commissioni al 4% nei primi due anni e al al 3% negli anni seguenti;

- un cost/income ratio in calo dal 50,5% del 2017-18 al 47,5% di lungo periodo;

Infine si prevede un tax rate stabile al 20% ed un payout in progressiva crescita fino al 58% di lungo periodo.

I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 8,04 Euro che tende a crescere (ridursi) di 0,25 Euro per ogni punto in meno (in più) del cost income ratio come mostrato nella figura seguente.





MEDIOBANCA: DATI PROSPETTICI

Anno di valutazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Attivo Attività fruttifere di interessi 66.386,38 67.050,25 68.391,25 70.442,99 72.556,28 74.732,97 Attività non finanziarie 857,76 866,34 883,67 910,18 937,48 965,61 Altre attività finanziarie 3.201,42 3.233,43 3.298,10 3.397,04 3.498,96 3.603,92 Totale attivo 70.445,56 71.150,02 72.573,02 74.750,21 76.992,72 79.302,50 Passivo Passività onerose 59.426,06 59.675,22 60.610,16 62.271,42 63.988,69 65.766,32 Passività non onerose 1.827,85 1.846,12 1.883,05 1.939,54 1.997,72 2.057,66 Patrimonio Netto 9.191,66 9.628,68 10.079,82 10.539,25 11.006,31 11.478,53 Totale Passivo 70.445,56 71.150,02 72.573,02 74.750,21 76.992,72 79.302,50 Conto Economico Interessi attivi 2.261,25 2.313,23 2.393,69 2.500,73 2.575,75 2.653,02 Interessi passivi 638,88 668,36 709,14 759,71 780,66 802,35 Margine di interesse 1.622,36 1.644,87 1.684,55 1.741,01 1.795,09 1.850,67 Commissioni 377,93 393,04 408,77 421,03 433,66 446,67 Proventi Finanziari 487,64 430 440 450 465 480 Margine di intermediazione 2.487,93 2.467,92 2.533,32 2.612,04 2.693,75 2.777,34 Costi Operativi 1.279,01 1.246,30 1.253,99 1.266,84 1.279,53 1.319,24 Risultato di Gestione 1.208,91 1.221,62 1.279,33 1.345,20 1.414,22 1.458,10 Accantonamenti 293,67 263,26 254,01 261,63 269,47 277,56 Componenti Straordinari -1,25 0 0 0 0 0 Risultato lordo 913,99 958,36 1.025,32 1.083,58 1.144,74 1.180,55 Imposte 171,74 191,67 205,06 216,72 228,95 236,11 Utile di Esercizio 742,25 766,69 820,26 866,86 915,79 944,44 * di cui utile di terzi -7,95 --- --- --- --- --- Utile netto 750,2 --- --- --- --- --- Flussi Cassa Variazione Attività --- 704,46 1.423,00 2.177,19 2.242,51 2.309,78 Variazione Passività non onerose --- 18,28 36,92 56,49 58,19 59,93 Utile --- 766,69 820,26 866,86 915,79 944,44 Fabbisogno finanziario lordo --- -80,51 565,82 1.253,84 1.268,53 1.305,41 Dividendi --- 329,68 369,12 407,42 448,74 472,22 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Fabbisogno finanziario netto --- 249,16 934,94 1.661,26 1.717,27 1.777,63 Indici ROE % --- 8,34 8,52 8,6 8,69 8,58 Redditività impieghi % --- 3,45 3,5 3,55 3,55 3,55 Costo della raccolta % --- 1,12 1,17 1,22 1,22 1,22 Cost Income Ratio % --- 50,5 49,5 48,5 47,5 47,5 Incidenza accantonamenti % --- 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35 Tax rate % --- 20 20 20 20 20 Crescita Attività --- 1 2 3 3 3 Crescita Commissioni --- 4 4 3 3 3 Payout --- 43 45 47 49 50

