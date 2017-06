Titolo sotto la lente: Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli è un'azienda di moda italiana operante nel settore dei beni di lusso. Conosciuta per i suoi prodotti in cashmere, Brunello Cucinelli è oggi uno dei brand più esclusivi nel settore

di Redazione Soldionline

9 giu 2017 ore 11:18

A cura di evaluation.it

BRUNELLO CUCINELLI: PROFILO SOCIETARIO

Brunello Cucinelli è un'azienda di moda italiana operante nel settore dei beni di lusso. Conosciuta per i suoi prodotti in cashmere, Brunello Cucinelli è oggi uno dei brand più esclusivi nel settore della moda casual-chic a livello mondiale. Il Gruppo si colloca ai vertici della piramide del lusso nel segmento definito "absolute luxury", posizionandosi come uno dei principali operatori nel design, produzione e distribuzione di collezioni di capi di abbigliamento e accessori. Brunello Cucinelli affianca alla matrice esclusivamente italiana e all'elevata qualità e artigianalità delle lavorazioni, la creatività e la capacità di rinnovarsi e di essere contemporanei.

L'attività del Gruppo è caratterizzata da un modello imprenditoriale a vocazione etica ed umanistica che, basandosi su valori, quali la dignità dell'uomo e del lavoro, coniuga l'efficienza dell'attività aziendale con la missione sociale. La grande attenzione alla qualità della vita e al capitale umano dell'impresa, il sostegno allo sviluppo socio-economico, il rispetto e l'integrazione con il territorio hanno contraddistinto lo sviluppo aziendale e accresciuto la capacità distintiva e identitaria del marchio.



BRUNELLO CUCINELLI: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Brunello Cucinelli fanno parte del paniere Ftse Italia Mid Cap.

Brunello Cucinelli mostra una rischiosità inferiore alla media del mercato (beta minore di 1) che riflette la bassa correlazione dei ricavi al ciclo economico e la diversificazione geografica del business.

Negli ultimi 3 anni il titolo Brunello Cucinelli ha registrato una performance del 32,3% nettamente superiore al -5,6% fatto registrare dall'indice Ftse Mib: dopo una fase laterale continuata per oltre un anno fino a novembre 2015, il titolo ha iniziato un trend discendente che ha portato a perdere circa il 20% in poco più di due mesi (minimi di febbraio 2016); è seguita una ripresa dei corsi piuttosto decisa con un guadagno di quasi l'80% ai massimi di inizio maggio 2017, parziale correzione nell'ultimo mese.

BRUNELLO CUCINELLI: DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Totale Ricavi 357,38 16,1 414,94 10,14 457,03 Margine Operativo Lordo 65,33 8,26 70,73 11,59 78,92 Ebitda margin 18,28 ---- 17,05 ---- 17,27 Risultato Operativo 49,33 3,34 50,98 11,12 56,65 Ebit Margin 13,8 ---- 12,28 ---- 12,39 Risultato Ante Imposte 46,43 -0,61 46,14 15,73 53,4 Ebt Margin 12,99 ---- 11,12 ---- 11,68 Risultato Netto 31,79 3,66 32,95 12,66 37,12 E-Margin 8,89 ---- 7,94 ---- 8,12 PFN (Cassa) 42,64 32,31 56,41 -9,67 50,96 Patrimonio Netto 170,33 15,53 196,78 14,79 225,88 Capitale Investito 216,27 18,47 256,22 9,24 279,9 ROE 18,66 ---- 16,74 ---- 16,43 ROI 23,16 ---- 19,9 ---- 20,46

BRUNELLO CUCINELLI: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Nel triennio 2014-2016 Brunello Cucinelli ha mostrato una crescita del fatturato del 27,9% mentre il margine operativo lordo è salito del 20,8% a seguito di una diminuzione dei margini di un punto percentuale; in crescita anche il risultato operativo (+14,8% a 56,6 milioni) mentre l'utile è passato da 31,8 a 37,1 milioni di Euro (+16,8%). La redditività è diminuita sia a livello di ROI, sceso di 2,7 punti al 20,5% che di ROE, in calo di 2,7 punti al 16,4%. Dal punto di vista patrimoniale l'indebitamento finanziario netto è aumentato di 8,3 milioni a 51 milioni di Euro con un debt to equity in calo da 0,25 a 0,23.

Ultimi Sviluppi: la società si è avvalsa della possibilità di non presentare la relazione trimestrale comunicando, per il primo trimestre 2017, solo il dato relativo ai ricavi che sono saliti del 10,1% a 134,1 milioni di Euro.

BRUNELLO CUCINELLI: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Brunello Cucinelli 42,75 7,11 0,70% Tod's 23,53 1,87 2,77% Ferragamo 21,31 6,16 1,82% Moncler 27,47 7,66 0,84%



Commento: tra le principali società quotate in Italia operanti nel settore del lusso Brunello Cucinelli è tra quelle più a care sia sulla base del rapporto Price/Earnings (Prezzo/Utili) che del Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile); piuttosto basso il rendimento da dividendi, inferiore all'1%, ed il più contenuto tra le aziende incluse nel campione.





BRUNELLO CUCINELLI: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: espansione all'estero con apertura di nuovi punti vendita.

Rischi: rallentamento della crescita in alcuni dei mercati chiave ed effetto cambi negativo.







BRUNELLO CUCINELLI: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati:

un tasso di crescita dei ricavi che passa dal 10,5% del 2017 al 4% di lungo periodo;

margini sulle vendite in miglioramento fino al 18,8% del 2021 ed anni successivi;

una redditività operativa (ROI) di lungo periodo del 28,9%.

Infine si prevedono un tax rate stabile al 30% su tutto il periodo di previsione ed un payout in crescita fino al 75%.

I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 17,5 Euro che tende a crescere (ridursi) di 1,3 Euro per ogni punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.

BRUNELLO CUCINELLI: DATI PROSPETTICI

Anno di valutazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Impieghi Capitale Circolante Netto 115,22 120,11 122,62 125,57 133,28 141,46 Immobilizzazioni 161,62 171,77 180,13 187,84 194,18 202,08 Totale Impieghi 276,84 291,88 302,74 313,41 327,47 343,54 Fonti Indebitamento finanziario netto 50,96 38,09 18,73 -2,05 -19,58 -34,69 Patrimonio Netto 225,88 253,8 284,01 315,46 347,05 378,23 Totale Fonti 276,84 291,88 302,74 313,41 327,47 343,54 Conto Economico Fatturato 457,03 505,02 552,99 591,7 627,21 664,84 Costi operativi 378,11 418,66 456,22 485,2 511,8 539,85 MOL 78,92 86,36 96,77 106,51 115,41 124,99 Ammortamenti e accantonamenti 22,28 22,33 23,42 24,42 25,24 26,27 Risultato operativo 56,65 64,03 73,36 82,09 90,16 98,72 Proventi/oneri finanziari -3,25 -2,67 -1,42 -0,42 0,11 0,27 Risultato al lordo delle imposte 53,4 61,36 71,94 81,67 90,27 98,99 Imposte 16,28 18,41 21,58 24,5 27,08 29,7 Utile di Esercizio 37,12 42,95 50,36 57,17 63,19 69,29 * di cui utile di terzi 0,72 --- --- --- --- --- Utile netto 36,4 --- --- --- --- --- Flussi di Cassa Utile --- 42,95 50,36 57,17 63,19 69,29 Ammortamenti e accantonamenti --- 22,33 23,42 24,42 25,24 26,27 Cash flow gestionale --- 65,28 73,77 81,59 88,43 95,56 Dividendi --- 15,03 20,14 25,73 31,59 38,11 Investimenti in immobilizzazioni --- 32,49 31,77 32,13 31,58 34,17 Investimenti in CCN --- 4,89 2,51 2,95 7,72 8,18 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Cash flow netto --- 12,87 19,35 20,78 17,54 15,1 Indici ROE % --- 16,92 17,73 18,12 18,21 18,32 ROI % --- 21,71 23,99 25,94 27,28 28,48 ROI(1-t) % --- 15,2 16,79 18,16 19,09 19,94 Debt to equity --- 0,15 0,07 -0,01 -0,06 -0,09 Costo del debito % --- 6 5 5 1 1 Tax rate % --- 30 30 30 30 30 Payout --- 35 40 45 50 55 Debt to equity --- 0,15 0,07 -0,01 -0,06 -0,09 Rotazione CCN --- 4,1 4,4 4,6 4,6 4,6 Rotazione immobilizzazioni --- 2,94 3,07 3,15 3,23 3,29 Incidenza costi operativi % --- 82,9 82,5 82 81,6 81,2

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.