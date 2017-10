Titolo sotto la lente: Banca Ifis

Banca IFIS oggi è il più autorevole operatore specializzato e indipendente del mercato del factoring italiano ed internazionale. Ecco la sua valutazione

6 ott 2017 ore 12:06

BANCA IFIS: PROFILO SOCIETARIO

Banca IFIS nasce nel 1983 come factor industriale con filiali a Genova, Milano, Torino, Padova e Roma.Dal 1999 Banca IFIS ha avviato una forte espansione che ha portato all'apertura di nuove filiali ad Ancona, Imola, Napoli, Bari, Firenze oltre al potenziamento delle filiali storiche. E' recente l'apertura di nuove filiali a Cagliari e Pordenone, in corso di realizzazione il potenziamento della presenza territoriale in Italia ed Europa.

Banca IFIS oggi è il più autorevole operatore specializzato e indipendente del mercato del factoring italiano ed internazionale, nella consapevolezza che l'attività di factoring è funzionale ai flussi di traffico commerciale e che pertanto deve accompagnare i percorsi di integrazione economica europea ed internazionale. Banca IFIS opera quale soggetto indipendente, sia dal sistema bancario tradizionale, sia da quello industriale.





BANCA IFIS: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Bca Ifis fanno parte del paniere FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Star.

Bca Ifis mostra una rischiosità inferiore a quella del mercato (beta minore di 1) risultato della peculiarità del proprio business (factoring) che ha caratteristiche di anticiclicità.

Negli ultimi 3 anni il titolo Bca Ifis ha registrato una performance fortemente positiva (+228,3%) nettamente migliore del +18,2% dell'indice FTSE Mib; il trend è stato crescente fino ad inizio 2016 (massimi di gennaio e marzo), in seguito si è assistito ad una correzione dei corsi che ha comportato una perdita di oltre il 40% in circa 3 mesi (minimi di luglio), da allora è iniziato un nuovo trend rialzista che ha portato a toccare nuovi massimi e sembra essere tuttora in corso.

BANCA IFIS: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Margine di Interesse 218,46 -4,5 208,63 28,55 268,18 Margine di Intermediazione 282,97 45,24 410,98 138,41 979,82 Risultato di Gestione 176,24 58,78 279,84 178,65 779,76 % sul margine di intermed. 62,28 ---- 68,09 ---- 79,58 Risultato Ante Imposte 144,94 69,44 245,59 193,39 720,53 % sul margine di intermed. 51,22 ---- 59,76 ---- 73,54 Utile di Esercizio 95,88 68,93 161,97 324,77 687,99 % sul margine di intermed. 33,88 ---- 39,41 ---- 70,22 Totale Attivo 8.309,29 -16,27 6.957,72 25,03 8.699,15 Patrimonio Netto 437,85 30,97 573,47 112,53 1.218,78 ROE 21,9 ---- 28,24 ---- 56,45

Nel triennio 2014-2016 Bca Ifis ha registrato una crescita del Margine di Interesse del 22,8% mentre il Margine di Intermediazione è passato da 283 a 979,8 milioni di Euro (+246,3%), forte incremento anche per il Risultato di Gestione (+397,1%) a 720,5 milioni, l'utile netto è passato infine da 95,9 a 688 milioni (n.b. i risultati 2016 hanno beneficiato di oltre 600 milioni di componenti straordinari legati all'acquisizione di Interbanca).

Ultimi Sviluppi: i risultati del primo semestre 2017 evidenziano una crescita del margine di intermediazione del 65,7% a 250 milioni di Euro mentre il risultato di gestione segna +98,7% a 268,5 milioni ed il risultato netto passa da 39,1 a 103,7 milioni di Euro (+165%).





BANCA IFIS: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Banca Ifis n.s. 2,04 1,77% Banca Sistema 7,55 1,67 3,20% Banca Farmafactoring 13,56 2,93 7,37%

Commento: nel raffronto con le altre banche quotate specializzate nel factoring, Bca Ifis risulta nella media se si considera il Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile) mentre non è significativo il dato del Price/Earnings (Prezzo Utili); piuttosto contenuto il rendimento da dividendi, inferiore al 2% ed il più basso tra le società considerate.

BANCA IFIS: OPPORTUNITA' E RISCHI



Opportunità: acquisizione di portafogli di NPL e sinergie derivanti dall'acquisizione di Interbanca

Rischi: incremento della concorrenza sul mercato dei NPL





BANCA IFIS: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo del dividend discount model e dell'excess return si sono ipotizzati:

- una crescita delle attività che passa dal 10% del 2017 al 3% di lungo periodo;

- una crescita delle commissioni che passa dal 27,5% del 2017 al 3% del 2019 e seguenti;

- un cost/income ratio in calo dal 52% al 48%;

Infine si prevede un tax rate stabile al 28,5% ed un payout che sale fino al 66%.

I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 39,8 Euro che tende a crescere (ridursi) di 1,1 Euro per ogni punto in meno (in più) del cost income ratio come mostrato nella figura seguente.





BANCA IFIS: DATI PROSPETTICI

Anno di valutazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Attivo Attività fruttifere di interessi 7.743,19 8.517,51 8.943,39 9.301,12 9.580,16 9.867,56 Attività non finanziarie 125,33 137,86 144,75 150,55 155,06 159,71 Altre attività finanziarie 830,62 913,69 959,37 997,75 1.027,68 1.058,51 Totale attivo 8.699,15 9.569,06 10.047,51 10.449,41 10.762,90 11.085,78 Passivo Passività onerose 7.086,13 7.839,66 8.222,74 8.535,04 8.764,61 9.003,47 Passività non onerose 394,23 433,65 455,33 473,55 487,75 502,39 Patrimonio Netto 1.218,78 1.295,75 1.369,44 1.440,82 1.510,54 1.579,93 Totale Passivo 8.699,15 9.569,06 10.047,51 10.449,41 10.762,90 11.085,78 Conto Economico Interessi attivi 325,44 459,95 482,94 502,26 517,33 532,85 Interessi passivi 57,26 54,88 65,78 76,82 78,88 81,03 Margine di interesse 268,18 405,07 417,16 425,45 438,45 451,82 Commissioni 41,11 52,42 54,51 56,15 57,83 59,57 Proventi Finanziari 670,52 30 31 32 33 34 Margine di intermediazione 979,82 487,48 502,67 513,59 529,28 545,39 Costi Operativi 200,06 253,49 256,36 259,36 264,64 269,97 Risultato di Gestione 779,76 233,99 246,31 254,23 264,64 275,42 Accantonamenti 59,23 38,28 40,19 41,8 43,05 44,34 Risultato lordo 720,53 195,72 206,12 212,43 221,59 231,08 Imposte 32,54 55,78 58,74 60,54 63,15 65,86 Utile di Esercizio 687,99 139,94 147,38 151,89 158,44 165,22 * di cui utile di terzi 0,04 --- --- --- --- --- Utile netto 687,95 --- --- --- --- --- Flussi Cassa Variazione Attività --- 869,91 478,45 401,9 313,48 322,89 Variazione Passività non onerose --- 39,42 21,68 18,21 14,21 14,63 Utile --- 139,94 147,38 151,89 158,44 165,22 Fabbisogno finanziario lordo --- 690,55 309,39 231,8 140,84 143,03 Dividendi --- 62,97 73,69 80,5 88,72 95,83 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Fabbisogno finanziario netto --- 753,53 383,08 312,3 229,56 238,86 Indici ROE % --- 11,48 11,37 11,09 11 10,94 Redditività impieghi % --- 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Costo della raccolta % --- 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 Cost Income Ratio % --- 52 51 50,5 50 49,5 Incidenza accantonamenti % --- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Tax rate % --- 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 Crescita Attività --- 10 5 4 3 3 Crescita Commissioni --- 27,5 4 3 3 3 Payout --- 45 50 53 56 58

