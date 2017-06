Amplifon, Tamburi e Ampliter hanno ceduto 9 milioni di azioni a 12 euro

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 08:28

Ampliter, azionista di controllo di Amplifon, ha annunciato di aver concluso positivamente la vendita di 5,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed al 2,64% dei diritti di voto, per un controvalore complessivo di 66 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni.



Contestualmente TIP – Tamburi Investment Partners ha positivamente concluso la cessione di 3,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 1,55% del capitale sociale della stessa ed al 1,06% dei diritti di voto.



L’operazione si è perfezionata ad un prezzo di 12 euro per azione Amplifon.



La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di Accelerated Bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia ed all’estero.



L’operazione sopra descritta si inserisce nell’ambito di un più ampio rapporto di partnership di medio termine con Tamburi, che prevede l’investimento in Ampliter da parte di Tamburi per un importo pari a euro 50 milioni.

