Amplifon intende acquisire due catene distributive in Portogallo e Francia

di Edoardo Fagnani

16 gen 2017 ore 19:39

Amplifon ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisto di MiniSom in Portogallo (parte delle attività retail di AudioNova) da Sonova Holding. Inoltre, la società italiana si è impegnata in negoziazioni con Sonova volte alla potenziale acquisizione del business retail di AudioNova in Francia.

L’acquisizione di MiniSom in Portogallo risulta in linea con la strategia perseguita da Amplifon volta a rafforzare il proprio posizionamento nei mercati chiave, consentendo alla società di raggiungere la scala ottimale in Portogallo con una rete distributiva di oltre 140 punti vendita. L'operazione, che comporterà un cash-out pari a 16 milioni di euro, consentirà ad Amplifon di perseguire significative sinergie e generare valore per i propri azionisti.

