Amplifon acquista altre 65mila azioni proprie

di Edoardo Fagnani

23 gen 2017 ore 18:16

Amplifon ha comunicato che nelle sedute comprese tra il 16 e il 20 gennaio 2017 ha acquistato complessivamente 65.000 azioni proprie al prezzo unitario medio di 9.202 euro, per un controvalore complessivo di oltre 598mila euro.

Inoltre, la società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del primo ciclo del piano di performance stock grant 2011-2020 per un totale di 3.647.042 azioni.



Attualmente Amplifon detiene un totale di 7.058.958 azioni proprie, pari al 3,121% del capitale.

