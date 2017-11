Alkemy, ok dei soci a quotazione all'AIM Italia

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 18:09

L’assemblea dei soci di Alkemy, società specializzata nell’innovazione digitale del modello di business di grandi e medie aziende, ha approvato il progetto di quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana. Lunedì 20 novembre è programmato l’inizio del RoadShow.

Il management ha precisato che i proventi derivanti dalla quotazione finanzieranno lo sviluppo della società che, in linea con il percorso già seguito in questi anni, continuerà sia per via organica che per linee esterne.

