Alkemy all'AIM Italia il 5 dicembre 2017

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 18:16

Alkemy, società specializzata nell’innovazione digitale del modello di business di grandi e medie aziende, ha comunicato che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società all'AIM Italia.

Le azioni avranno codice ISIN: IT0005314635.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 5 dicembre 2017.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.535.000 azioni ordinarie, di cui 1.700.000 azioni di nuova emissione e 835.000 azioni in vendita, oltre a 250.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 10% circa del collocamento, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment concessa dall’azionista Jakala Group.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 11,75 euro per azione. Il controvalore del collocamento è pari a circa 29,8 milioni di euro. Includendo anche le azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment, il controvalore dell’operazione è pari a circa 32,7 milioni.

Il flottante risulta pari al 45,2% (49,8% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).

Il collocamento ha registrato una domanda complessiva di circa 2,4 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 57% da investitori italiani e per il restante 43% dall’estero.

Nell'ambito dell'operazione TamburiIP e la controllata StarTIP hanno sottoscritto 425.000 azioni di Alkemy per un investimento di circa 5 milioni di euro arrivando a detenere una quota di quasi l’8% del capitale.

