AlerionCleanpower, FRI-EL Green Power lancia opa a 3 euro

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 20:37

Il consiglio di amministrazione di FRI-EL Green Power ha deliberato all’unanimità di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria e incondizionata sulla totalità delle azioni AlerionCleanpower per un corrispettivo in contanti pari a 3 euro per azione.

Tenuto conto che l’offerta è totalitaria e incondizionata e che il corrispettivo offerto è superiore a quello di 2,9 euro per azione stabilito da Consob per l’opa obbligatoria, la promozione dell’offerta assolve e assorbe l’obbligo di promuovere l’offerta pubblica obbligatoria totalitaria.

